Южноуральцы активно осваивают нейросети

Нейросети перестают быть исключительно «игрушкой молодежи» и активно внедряются в повседневную жизнь широкого круга южноуральцев. Так, интерес к искусственному интеллекту резко вырос у жителей Челябинской области старше 55 лет. Согласно исследованию МегаФона, основанному на обезличенных данных, за девять месяцев 2025 года количество таких пользователей увеличилось в 4,4 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Специалисты оператора проанализировали интернет-трафик на популярные нейросети, доступные через браузер и мобильные приложения: общее число жителей региона, которые применяют ИИ в быту или работе, с начала года выросло на 103%.

Второй по темпу роста группой после южноуральцев в возрасте 55+ стали молодые люди от 14 до 24 лет – их на 47% больше, чем годом ранее. При этом основную часть аудитории (35% посетителей) ИИ по-прежнему составляют пользователи от 35 до 44 лет.

В целом челябинцы стали больше расходовать мобильный интернет на работу с нейросетями: трафик на ИИ-сервисы вырос в 15 раз относительно 9 месяцев 2024 года. Особенно активно пользователи интересовались искусственным интеллектом летом – более 80% всего объема трафика на такие площадки пришлось на июнь-август.

Самым популярным инструментом остается ChatGPT, а втором месте – GigaChat, а замыкает тройку лидеров Qwen. Кратно вырос интерес и к нейроредакторам для создания видео – трафик на них увеличился почти в 8 раз. При этом россияне стали заметно реже использовать ИИ для генерации музыки: трафик на соответствующие ресурсы упал на 87%.

Челябинск, Софья Артемьева

