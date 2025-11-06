В Челябинске экс-гендиректора МУП ПОВВ отправили за решетку

Бывший руководитель челябинского водоканала проведет два месяца в СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения бывшему генеральному директору МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска Сергею Хабирову.

Напомним, бывшего руководителя водоканала задержали вчера, 5 ноября, по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Претензии силовиков относятся к лету прошлого года, когда на город обрушились продолжительные дожди, затопившие целые дворы.

По данным следствия, в период с 1 по 25 июля 2024 года генеральный директор водоканала, действуя группой лиц по предварительному сговору со своими подельниками, согласовал и заключил договоры на выполнение работ по устранению аварии на уличных сетях в Ленинском и Калининском районах Челябинска. При этом их стоимость оказалась завышенной более чем на 116,5 миллионов рублей.

По решению суда, следующие два месяца бывший топ-менеджер муниципального предприятия (до 5 января 2026 года) проведет в следственном изоляторе.

Челябинск

