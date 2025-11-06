Число ДТП с участием детей-пешеходов выросло в Челябинске на 11%

Большинство аварий с участием пешеходов в Челябинске происходит по вине водителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, с начала 2025 года в областном центре зарегистрировано 439 наездов на пешеходов, в которых 438 человек ранено, 13 – погибли.

Почти каждая четвертая авария (102 ДТП) произошла с участием несовершеннолетних пешеходов. Ранения в них получили 106 детей. По сравнению с прошлым годом число ДТП с участием детей-пешеходов увеличилось на 10,8%.

При этом лишь в 34 случаях причиной аварии стала неосторожность юных горожан. Большинство ДТП происходят по вине водителей транспортных средств.

Так, вчера, 5 ноября, в 13:10 около дома №46 на улице Агалакова (Ленинский район Челябинска) водитель автомобиля «Mazda MPV» сбил 12-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, направляясь в расположенную поблизости школу.

В результате ребенок получил травмы.

Челябинск, Виктор Елисеев

