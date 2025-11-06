В Челябинской школе подростки избили девятилетнюю девочку

Следователи выясняют обстоятельства нападения на школьницу во дворе образовательного центра в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело по признакам хулиганства возбуждено после появления информации в социальных сетях.

Известно, что инцидент произошел днем 31 октября текущего года на территории одного из образовательных центров Челябинска, расположенного на улице Скульптора Головницкого. По словам матери пострадавшей девочки, двое подростков оттащили ребенка на участок, не попадавший в поле зрения камер видеонаблюдения, и избили: один держал, другой был по ногам.

После произошедшего девочке потребовалась медицинская помощь.

В ходе следствия сотрудники СКР намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также причины, способствовавшие случившемуся.

Челябинск

