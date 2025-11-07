7 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

07.11.2025, пятница

10:30 Челябинск – Гостиная психолога: групповое занятие с психологом Натальей Холод (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал, зал краеведения, зал литературы по искусству; Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная итогам сезона археологических раскопок в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

13:00 Челябинск – Подведение итогов городского этапа конкурса «Юный Глава» с участием главы города Алексея Лошкина (гимназия №48, пр. Ленина, 13)

14:30 Челябинск – Итоговое заседание в рамках реализации проекта «Южный Урал – моя новая Родина» при поддержке Фонда президентских грантов (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, большой зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению «Ловцов снов» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:00 Челябинск – Лекция-дегустация Галии Малоушкиной «Мажорная роскошь. Советская парфюмерия 1950-х годов» (Центр историко-культурного наследия Челябинска, выставочный зал, ул. Коммуны, 69; вход со стороны Аллеи Славы) (по записи)

18:00 Челябинск – Концерт Ивана Замятина «О Муза, у тебя ищу ответа!» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

