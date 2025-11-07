Южноуральцы принесли в банки почти миллион монет

В Челябинской области вернули в оборот более 4 тонн монет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, во время осенней всероссийской акции «Монетная неделя» жители Южного Урала принесли в банки 969 тысяч монет. Их общий вес составил 4,4 тонны, а сумма – 5,2 миллиона рублей.

Чаще всего в банки приносили десятирублевые монеты, их сдали 440 тысяч штук. На втором месте – рубли, в оборот вернулось 130 тысяч штук. Еще одна популярная монета – «10 копеек», их сдали 129 тысяч штук. А вот копеечные монеты оказались самыми редкими – их набралось всего 20 тысяч штук.

Напомним, Всероссийская акция «Монетная неделя» проходит при поддержке Банка России два раза в год – весной и осенью. Нынешней весной, кстати, южноуральцы были чуть щедрее: в банки вернули 1,1 миллиона монет на сумму 5,3 миллиона рублей.

«Главная цель акции – вернуть в денежный оборот монеты, которые необходимы для расчетов в торговых точках и общественном транспорте. Во время проведения акции мелочь можно сдать в кредитные организации и магазины некоторых крупных продуктовых сетей. В банках на время «Монетной недели» обычно отменяют комиссию за обмен монет на банкноты», – отметили в Центробанке.

