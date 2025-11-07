Предправления банка «Снежинский» получил еще одно уголовное дело

В деле топ-менеджера банка «Снежинский» появились новые эпизоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, возбуждены уголовные дела в отношении бывшего председателя правления и начальника отдела ипотечного и розничного кредитования одного из банков, подозреваемых в злоупотреблении полномочиями.

Известно, что речь идет о высокопоставленных сотрудниках банка «Снежинский» Федоре Богданчикове и Алексее Копейкине. По версии следователей, в период с 2021 по 2024 год они получили от индивидуального предпринимателя более 19 миллионов рублей (предправления) и 2,5 миллиона рублей (начальник отдела).

В свою очередь, банкиры обеспечивали продолжение сотрудничества кредитного учреждения с предпринимателем по ранее заключенному агентскому договору, а также способствовали оперативному рассмотрению и одобрению заявок на получение ипотечных кредитов с использованием мер государственной поддержки, поступавших через курируемые предпринимателем удаленные точки обслуживания банка за пределами Челябинской области. При этом, по информации областного УФСБ России, среди заемщиков были и те, кто предоставил поддельные документы.

«В настоящее время фигуранты содержатся под стражей по ранее возбужденному уголовному делу, с которым планируется соединить вышеуказанные уголовные дела», – уточнили в региональном следственном управлении СКР.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

Напомним, банкиров задержали летом текущего года по обвинению в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube