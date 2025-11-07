В Магнитогорское водохранилище выпустили 50 тысяч штук молоди сазана

ММК продолжает зарыбление Магнитогорского водохранилища.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках реализации экологической инициативы по увеличению биологического разнообразия реки Урал в пруд возле арки отдыха «Лукоморье» были выпущены 50 тысяч сеголеток.

Рыбий молодняк прибыл из Саратовской области. В процедуре зарыбления участвовала комиссия, в которую вошли специалисты ММК, а также представители государственной инспекции рыбоохраны, Уральского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии, Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

«Наша задача – проконтролировать выпуск водно-биологических ресурсов в новую среду обитания, – рассказал государственный инспектор рыбоохраны по Челябинской области Максим Шишкин. – Мы промерили температуру воздуха, воды в Урале и в контейнерах с рыбой. Пролили контейнеры, чтобы температура в них не превышала нормы, то есть создали все условия для того, чтобы подготовить сеголеток к выпуску».

Специалисти ФГБУ «Главрыбвод» проверили ветеринарные свидетельства, акты договоров, вес молоди, который должен составлять не менее двадцати граммов, а также проследили, чтобы не было никаких нарушений. Например, рыбу нельзя брать голыми руками, только в перчатках, чтобы она не получила ожога.

По словам членов комиссии, зарыбление, как правило, проводят или ранней весной, или поздней осенью. «Нет жары, кислородного голодания, разницы в температурах воздуха и воды. При таких условиях рыба легче переносит дорогу и быстрее адаптируется на новом месте, – рассказывает представитель Уральского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей Ялковский. – Мы с 2018 года проводим зарыбление сазана на Магнитогорском водохранилище и уже имеем факты того, что рыбакам удавалось вылавливать экземпляры весом восемь-девять килограммов. Сазан участвует во многих трофических цепочках, круговороте веществ, в общем, улучшает структуру водоема».

При этом водоем не должен быть предназначен для промышленного рыбоводства. Магнитогорское водохранилище – как раз один из таких: здесь рыбачат только на удочку.

После того как все необходимые требования были соблюдены, приступили к зарыблению. Каждую партию молоди взвешивали, а затем через пластиковую трубу отправляли в водоем. Весь процесс фиксировали на фото и видео.

Зарыблением Магнитогорского водохранилища ММК занимается с 2018 года. Сначала – в рамках компенсационных мероприятий после строительства разделительной дамбы. Сейчас – в качестве жеста доброй воли. За восемь лет выпустили более 1,2 миллиона штук рыбы. Кроме сазана, в водоем выпускали толстолобика, белого амура и судака.

Чтобы отследить, как приживаются и развиваются в Урале сазан и другие виды рыб, раз в несколько лет проводят контрольные выловы, для чего ММК привлекает специализированные научно-исследовательские организации. В прошлом году приживаемость рыбы превысила тридцать процентов, при норме 25.

«Благодаря строительству разделительной дамбы качество воды в Магнитогорском водохранилище становится все лучше и лучше, – подчеркивает главный специалист по экологии ПАО «ММК» Игорь Бурмистров. – По итогам этого года можно констатировать, что концентрация основных загрязняющих веществ находится в предельно допустимых нормах».

На то, чтобы выпущенные в водоем сеголетки стали полноценной рыбой, уйдет два-три года. К следующей весне они будут весить около двухсот граммов, через год дорастут до килограмма. А на четвертый-пятый год жизни начнется созревание и размножение.

Челябинск

