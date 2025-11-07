российское информационное агентство 18+

Пятница, 7 ноября 2025, 13:15 мск

Молодчикам из Челябинска, порвавшим недействительный паспорт, грозит до года колонии

Двое южноуральцев предстанут перед судом за надругательство над государственным гербом России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, участники инцидента, демонстративно разорвавшие российский паспорт, пойдут под суд.

Напомним, инцидент произошел в начале октября текущего года в одном из ночных клубов Челябинска. Несколько молодых людей уничтожили документ, снимая все происходящее на видео. Запись опубликовали в социальных сетях.

К расследованию подключились полиция и УФСБ по региону. Личности запечатленных на видеозаписи молодых людей и места их нахождения быстро установили. Причастных задержали.

Челябинцы объяснили полицейским, что совершили выходку,будучи пьяны. Кроме того, оперативники выяснили, что молодые люди уничтожили недействительный паспорт, числившийся утерянным.

Однако уголовное дело все-таки возбудили – по факту надругательства над государственным гербом Российской Федерации.

«В настоящее время производство по уголовному делу завершено. Его фигурантами стали двое молодых людей в возрасте 20 лет и 21 года. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», – рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.

За пьяную выходку челябинцам грозит до 1 года ограничения свободы, принудительные работы на тот же срок, либо до шести месяцев ареста, либо до 1 года лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

