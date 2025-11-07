Южноуральский депутат с подельниками, незаконно откачавшие сотни тонн дизтоплива, выслушали приговор

В Челябинской области участники преступной группы осуждены за хищение нефтепродуктов в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал пятерых жителей региона виновными в краже.

Напомним, орудовали воры на территории Сосновского района с января по март 2024 года под руководством депутата районного собрания депутатов. Используя незаконную врезку, они присвоили более 365 тонн дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода «Уфа-Петропавловск». Ушерб от действий южноуральцев, нанесенный АО «Транснефть-Урал», оценивают примерно в 18,2 миллиона рублей.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Суд приговорил каждого к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, их обязали выплатить компании «Транснефть-Урал» свыше 16 миллионов рублей – частично ущерб они возместили во время расследования уголовного дела и суда.

Челябинск

