«Металлург» одержал третью победу подряд

Магнитогорский «Металлург» в Хабаровске без труда обыграл «Амур» – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , почти все вопросы магнитогорцы решили уже в первом периоде.

На 5-й минуте встречи Роман Канцеров отдал шайбу на правый фланг, Владимир Ткачев, продвинувшись вперед, перевел ее в центр Дмитрию Силантьеву, а тот с ходу отправил шайбу в ворота хозяев – 1:0.

Три минуты спустя вновь сработала связка Ткачев-Канцеров. Владимир, выдержав паузу, сделал пас Роману, и форвард «Магнитки» из центра пробил вратаря «Амура» – 2:0.

На 16-й минуте Валерий Орехов прострелил на пятак, откуда Руслан Исхаков в касание отправил шайбу в ворота – 3:0.

Три гола в касание, и на перерыв команды уходят при явном преимуществе гостей.

Больше магнитогорцы сегодня не забивали. Но и хабаровчане смогли лишь размочить счет: на 51-й минуте отличился Александр Филатьев.

Итог – 3:1, уверенная победа «Металлурга», сохраняющего единоличное лидерство в турнирной таблице КХЛ.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube