Три циклона за три дня: Южный Урал не оставят снег с дождем

Челябинскую область ждут ненастные выходные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , три циклона, которые промчатся в ближайшие 3 дня через Уральский хребет на высоких скоростях, окажут определяющее влияние на погоду в Челябинской области. Об этом сообщает телеграм-канал регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В субботу, 8 ноября, центр первого циклона будет проходить через Свердловскую область, при этом Челябинская область окажется под влиянием его южной периферии в теплом секторе. Так что завтра на Южном Урале будет тепло и дождливо.

Направление ветра, как и сегодня, ожидается западным и юго-западным, скорость 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1, +4 градуса по Цельсию, днем – 3-8 градусов выше нуля.

В воскресенье, 9 ноября, следующий циклон пройдет южнее первого – центр циклона охватит всю Челябинскую область, что обусловит ненастную погоду в регионе. В течение суток дождь будет переходить в снег, ожидаются гололедные явления (налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица), днем местами метель.

Ветер юго-западный с переходом на северный, скорость 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3, +2, днем 0, +5 градусов по Цельсию.

После небольшого перерыва днем в понедельник, 10 ноября, на Южный Урал будет влиять очередной циклон, центр его останется с западной стороны гор, но фронтальный раздел, связанный с ним, вновь принесет в регион смешанные осадки.

Ветер в начале недели синоптики обещают южного и юго-западного направления, 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Столбик термометра ночью опустится к отметкам 1-6 градусов ниже нуля, при прояснении до -10, днем синоптики обещают 0, +5 градусов.

В Челябинске завтра ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западный и юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2, +4 градуса, днем 5-7 градусов выше нуля.

В воскресенье, 9 ноября, синоптики обещают областному центру дождь, переходящий в мокрый снег. Скорость ветра будет достигать 14 метров в секунду. Столбик термометра ночью окажется в пределах -1, +1 градус, днем +1,+3.

В понедельник в Челябинске снова ожидается небольшой снег с дождем. Температура воздуха ночью -1, -3 градуса, днем +2, +4..

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube