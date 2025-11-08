8 – 10 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

08.11.2025, суббота

10:30, 16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Курс башкирского языка «Я учу башкирский» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30, 13:00, 14:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00 Челябинск – Концерт студии мюзикла «В такт», посвященный дню рождения коллектива: «Нам 18» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

12:00 Челябинск – Познавательное мероприятие «Формула единства», посвященное Дню народного единства (Клуб «Новосел», ул. Красного Урала, 22)

12:00 Челябинск – Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

14:00 Челябинск – Кинотерапия для души (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летняя сцена)

09.11.2025, воскресенье

10:15 Челябинск – Курс итальянского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

10:30 Челябинск – Встреча «Нетворкинг» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – День открытых дверей в Челябинском государственном институте культуры (ЧГИК, Орджоникидзе 36а, 1 корп., Концертный зал им М.Д. Смирнова)

11:00 Челябинск – Курсы татарского языка для взрослых (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению броши из фетра «Синичка» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

12:00 Челябинск – Курс испанского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Шлю тебе привет в конверте!» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

14:00 Челябинск – Встреча в воскресной студии «Литературная мастерская» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Гражданско-правовой урок «Ребенок тоже человек, только маленький совсем» в клубе «Библиоша» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летняя сцена)

10.11.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

10:00 Челябинск – Творческая встреча со челябинским поэтом Янисом Грантсом (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

11:35 Челябинск – Виртуальное путешествие «Вглядываясь в Ленинский…» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Лекция-консультация «Оформи зачетно» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

