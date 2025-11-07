В Челябинске ужесточение требований к партийной дисциплине депутатов объяснили федеральным законодательством

В Челябинской городской думе не увидели ущемления прав избирателей в новой редакции регламента.

Как уже сообщал «Новый День», изменения в документ, регламентирующий работу Челябинской городской думы, депутаты приняли на прошлой неделе, 28 октября. На официальном сайте соответствующее постановление опубликовали спустя три дня – 1 ноября.

Среди прочего, в новой редакции регламента появились дополнительные требования к партийной принадлежности парламентариев-одномандатников. Согласно документу, «депутат, избранный по одномандатному избирательному округу и входящий во фракцию, <… > может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит». Несоблюдение этого требования «влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий».

Появление нового основания для лишения парламентариев-одномандатников депутатского статуса (помимо решения самих избирателей и уголовного преступления) порождает вопрос: а не нарушает ли это избирательных прав челябинцев? Пресс-служба Челябинской городской думы прокомментировала эти сомнения.

Прежде всего, представители городского парламента отметили: публикация документа с трехдневным лагом не означает, что его размещение намеренно затягивали. Ведь Устав города Челябинска оговаривает срок опубликования правовых актов муниципальных органов в 10 дней.

Что касается «партийно-фракционной» темы, то эта часть решения – лишь приведение муниципальной нормативно-правовой базы в соответствие федеральному законодательству, утверждают в гордуме. И действительно, соответствующая часть документа – практически дословное повторение аналогичного «куска» федерального закона «О местном самоуправлении».

При этом «у депутатов-одномандатников нет запрета на выход из фракции или на изменение партийной принадлежности», – подчеркнули в пресс-службе муниципального парламента. А досрочное прекращение депутатских полномочий в данном случае может последовать лишь за нарушение требований, указанных в статье 18 того самого федерального закона. «В отношении депутатов-одномандатников это требование – не вступать в одну политическую партию, будучи членом фракции другой политической партии. При этом депутат-одномандатник волен выйти из фракции, затем вступить в любую из партий, либо оставаться беспартийным, либо не вступать ни в одну из фракций вообще», – отметили представители городской думы.

И резюмировали: видеть в ужесточении требований к «партийно-фракционной дисциплине» депутатов-одномандатников нарушение избирательных прав челябинцев можно лишь «ввиду неверной трактовки содержания нормы закона».

Однако, рискнем предположить, согласятся с подобным утверждением далеко не все.

Челябинск, Виктор Елисеев

