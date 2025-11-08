Медиахолдинг экс-губернатора Челябинской области перешел в собственность регионального правительства

Медиахолдинг экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича перешел в собственность регионального правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «Медиа-Центр» входят 31 канал, радио DFM и «Спутник», а также ряд пабликов в соцсетях и телеграм-каналов. Все они были национализированы в 2024 году вместе с другими активами Юревича. А с 16 октября 2025 года на 100% принадлежат областной власти.

По финансовым показателям крупнейшим юрлицом холдинга выступает «Информационная компания «Медиа-Центр», выручка которой в 2024 году составила 72 млн. руб., чистый убыток – 424 тыс. руб., пишет РБК. У ООО «Управляющая компания «Медиа-Центр» выручка за тот же период составила 11,6 млн. руб., а убыток –1,3 млн. У ООО «Урал-Медиа» эти показатели составляют 2,8 млн. и 912 тыс. руб. соответственно.

Отметим, что правительству Челябинской области уже принадлежат телеканалы ОТВ, «Урал1» и «Восточный экспресс», Первое областное информационное агентство, оператор медиаэкранов на транспорте «Транспортное телевидение», радио «100 ФМ» и «BFM-Челябинск», сайт «Челгид», многие городские и районные издания, а также паблики в соцсетях и телеграм-каналы.

Челябинск, Павел Зварзин

