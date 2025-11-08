Челябинскую область завалит снегом

В Челябинской области ожидаются обильные осадки.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном ЦГМС, сегодня ночью и днем 9 ноября в большинстве районов Южного Урала ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, местами сильный. Возможно установление снежного покрова, метели и гололед. На дорогах – гололедица. Скорость ветра будет достигать 17 м/с.

Отметим, что дождь уже идет в горнозаводской зоне и на юге региона. Через несколько часов он доберется до Челябинска и накроет все область. Ночью осадки усилятся и пойдет снег.

Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах и по возможности отложить дальние поездки.

Челябинск, Софья Артемьева

