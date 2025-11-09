«Трактор» во Владивостоке одолел «Адмирал»

Челябинский «Трактор» во Владивостоке уверенно обыграл «Адмирал» – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , матч оказался на удивление легким для челябинцев.

На 14-й минуте гости открывают счет. Джош Ливо выиграл борьбу у борта, вышел в центр зоны «Адмирала» и резким броском отправил ее в ближний угол – 1:0.

Во втором периоде «черно-белые» продолжили забивать. На 23-й минуте встречи Александр Кадейкин прорвался по флангу, набросил на пятак, но завершить эту комбинацию челябинцам не удалось. Однако к отскоку первым успел Джордан Гросс, и его удар голкипер «моряков» отразить уже не смог – 2:0, «Трактор» увеличивает отрыв.

А на 34-й минуте он же реализовал большинство гостей – 3:0.

В начале третьей двадцатиминутки «черно-белые» остались втроем против пятерых полевых игроков «Адмирала», но выстояли. На 50-й минуте челябинцы вновь остались в меньшинстве. Но и этим хозяева воспользоваться не смогли.

На 58-й минуте вратарь владивостокцев покинул площадку, уступив место шестому полевому игроку. И это принесло свои результаты. На 59-й минуте Павел Шэн лишает Криса Дригера, казалось, уже бывшего у него в руках «сухаря» – 1:3.

Но на большее хозяев не хватило. Итог – 3:1, уверенная победа «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

