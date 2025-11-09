Для ХК «Трактор» будут строить новую ледовую арену

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о намерении построить для хоккейного клуба «Трактор» новую ледовую арену.

По словам главы региона, действующий ледовый дворец имени Валерия Белоусова не соответствует уровню КХЛ: 7,7 тысяч мест для зрителей уже недостаточно.

Создавать площадку будут с нуля: «Реконструкция действующего дворца нецелесообразна», – заявил Текслер в интервью «Интерфаксу». Правда, не уточнил, какова будет вместимость и другие параметры новой арены.

Челябинск, Павел Зварзин

