«Металлург» продлил победную серию до четырех матчей

Магнитогорский «Металлург» в Астане без проблем обыграл «Барыс» – .
Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорцы провели встречу более чем уверенно.
На 12-й минуте гости осадили казахстанцев в их зоне, и Даниил Вовченко после паса Дерека Барака в касание отправил шайбу в ворота «Барыса» – 1:0, «Металлург» открывает счет.
Во втором периоде магнитогорцы упрочили преимущество. На 33-й минуте Сергей Толчиский сделал счет 2:0. А менее чем через две минуты – оформил дубль – 3:0.
В начале третьей двадцатиминутки хозяева размочили счет – 1:3, отличился Алихан Асетов.
Но на 53-й минуте матча «металлурги» легко прошли через всю площадку, и Роман Канцеров, не обращая внимания на защитников «Барыса», спокойно отправил в створ ворот хозяев четвертую шайбу – 4:1.
Уверенная победа «Металлурга».
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»