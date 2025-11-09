«Металлург» продлил победную серию до четырех матчей

Магнитогорский «Металлург» в Астане без проблем обыграл «Барыс» – .

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , магнитогорцы провели встречу более чем уверенно.

На 12-й минуте гости осадили казахстанцев в их зоне, и Даниил Вовченко после паса Дерека Барака в касание отправил шайбу в ворота «Барыса» – 1:0, «Металлург» открывает счет.

Во втором периоде магнитогорцы упрочили преимущество. На 33-й минуте Сергей Толчиский сделал счет 2:0. А менее чем через две минуты – оформил дубль – 3:0.

В начале третьей двадцатиминутки хозяева размочили счет – 1:3, отличился Алихан Асетов.

Но на 53-й минуте матча «металлурги» легко прошли через всю площадку, и Роман Канцеров, не обращая внимания на защитников «Барыса», спокойно отправил в створ ворот хозяев четвертую шайбу – 4:1.

Уверенная победа «Металлурга».

Челябинск

