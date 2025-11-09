В Челябинской области расследуют дело об избиении ребенка в школе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об избиении ребенка в одной из школ я несовершеннолетнего в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном СУ СКРФ, в социальных медиа распространяется видео, на котором 13-летний школьник на территории одного из образовательных учреждений Миасса избивает сверстника, нанося ему удары кулаками и ногами по голове и телу.

«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», – рассказали в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

