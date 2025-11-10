В бюджет Челябинска начали поступать деньги от паркующихся на газонах

Более 300 адресов добавили в маршрут автокомплекса фиксации нарушений правил парковки в Челябинске. Места, где автомобили оставляют на газонах, сообщают горожане.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», владельцы таких авто уже оштрафованы на общую сумму 85 тысяч рублей. Это деньги поступили в городской бюджет.

Правда, комплекс фиксации нельзя вызывать на место – он движется по определенному графику, поэтому разовых нарушителей поймать, скорее всего, не получиться. Но тот, кто систематически паркуется на газонах, рискует получить штраф.

