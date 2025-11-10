Дворы в Челябинске превратились в каток. Управляющие компании не справляются в непогодой

В мэрии Челябинска усилят контроль за работой управляющих компаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , управляющие компании оказались не готовы к резкому ухудшению погодных условий. Об этом речь шла на аппаратном совещании у главы Челябинска.

Напомним, в минувшие выходные на Южный Урал обрушились снег с дождем. В результате дороги и дворы многоквартирных домов покрылись ледяной коркой. Столкнулись с проблемой и в Челябинске.

Но если со льдом на дорогах подрядчики, по оценке городских властей, справляются, коммунальные организации оказались не столь расторопны.

«Сегодня шел, ребенка в школу отвел. Улично-дорожная сеть просыпана. Зашел во двор – приехали! Катушка! Коллеги, так не должно быть», – возмутился глава города Алексей Лошкин.

Мэрия намерена усилить контроль за работой управляющих компаний, ответственных за противогололедную обработку дворов.

Зато с восторгом появившиеся на улицах города «катки» приняли школьники. И это беспокоит городские власти. По словам мэра, огромное количество детей идут в школу в летних кроссовках и катаются на льду. Между тем, это небезопасно. И в прошлом году уже был несчастный случай.

В мэрии считают, что необходимо провести разъяснительную работу с учащимися и их родителями.

Челябинск

