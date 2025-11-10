Неадеквата, напавшего на школьника в Челябинске, отправили в психушку

В Челябинске закончился суд над наркоманом, набросившимся с ножом на 11-летнего мальчика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд направил на принудительное лечение 37-летнего местного жителя, пытавшегося убить незнакомого ребенка.

Напомним, инцидент произошел вечером 14 апреля текущего года во дворе дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска. Неадекватный мужчина набросился на 11-летнего мальчика, повалил на землю и нанес ему не менее 15 ударов ножом в голову и туловище. Когда тот перестал двигаться, челябинец решил, что убил ребенка и покинул место происшествия.

Окровавленного школьника нашел прохожий. Перепуганный ребенок рассказал, что нападавшего не знает и не понимает, чем мог вызвать агрессию челябинца.

Мужчина вызвал скорую и был с мальчиком до тех пор, пока медики не приехали. С многочисленными ножевыми ранениями школьника госпитализировали.

Между тем, полиция выслеживала нападавшего по камерам видеонаблюдения. Через 20 минут после сообщения о ЧП неадеквата задержалина улице Доменной.

Позднее выяснилось, что в момент нападения на ребенка 37-летний мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

В ходе судебно-психиатрической экспертизы медики пришли к выводу, что челябинец страдает психическим расстройством и во время инцидента не осознавал характер своих действий и не мог руководить ими.

Суд направил мужчину на принудительное лечение в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Челябинск, Виктор Елисеев

