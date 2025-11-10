В Магнитогорске два десятка домов затопило после аварии на тепловых сетях

20 многоквартирных домов в Магнитогорске остались без отопления из-за аварии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , коммунальное ЧП произошло в Магнитогорске в минувшие выходные. Об этом жители рассказали в социальных сетях.

«На левом берегу в домах после аварии сетей «Теплофикации» вода в подъездах хлещет с чердаков, – рассказали магнитогорцы в паблике «Черное & Белое Магнитогорск». – На Чкалова, 14а, нет отопления, еще в каких домах – не знаю».

По словам южноуральцев, авария произошла вчера, 9 ноября, вечером. После этого отключили отопление. Как пишет 74.ру со ссылкой на управляющую компанию, на предприятии, обеспечивающем горожан тепловой энергией, произошел гидроудар. В результате были повреждены внутридомовые сети.

Всего пострадали 20 многоквартирных домов.

Сегодня, 10 ноября, энергетики и коммунальщики планируют устранить повреждения.

Челябинск

