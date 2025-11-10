Осадки и ненастье продолжатся на Южном Урале

В Челябинской области сохранится ненастная погода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского ЦГМС, на текущей неделе в регионе будут чередоваться циклоны и антициклон.

В понедельник и вторник влияние северного циклона обусловит ненастную погоду. В большинстве районов региона сохранятся осадки с гололедными явлениями.

12 и 13 ноября в Челябинскую область переместится область высокого давления и осадки возьмут паузу. Причем усилится ночное выхолаживание, а днем воздух будет прогреваться незначительно.

В конце недели в северную половину региона вернутся осадки, но усиление высотного гребня тепла на юге приведет к быстрой смене мокрого снега дождем. Кроме того, к выходным значительно потеплеет (температурный фон ожидается выше нормы на 6-8 градусов. В то же время, не исключено возрастание скорости ветра – порывы могут достигать 15-18 метров в секунду.

Завтра, 11 ноября, в Челябинской области будет облачно с прояснением, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на севере до умеренных, днем в большинстве районов небольшие дожди, на юге до умеренных, в горах с мокрым снегом.

Ночью и утром в отдельных районах гололедные явления (налипание мокрого снега на провода, гололед, гололедица), ночью в горах местами метели. Ветер юго-западный, до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3, +2 градуса, днем 1-6 градусов выше нуля.

В Челябинске ночью слабые осадки, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 0 до +2 градусов по Цельсию, днем +3,+5 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2025, РИА «Новый День»

