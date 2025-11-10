ММК представит новинки на «Металл-Экспо 2025»

Уральские металлурги представят на «Металл-Экспо 2025» широкий спектр новой продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», широкий ассортимент продукции Группы ММК смогут оценить посетители и участники 31-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2025» в Санкт-Петербурге. Наряду с уже востребованным потребителями сортаментом, на объединенном стенде компания представит новую, перспективную продукцию. А эксперты ММК, по традиции, примут участие в деловой программе главного металлургического форума.

Международная промышленная выставка «Металл-Экспо'2025» пройдет с 11 по 14 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум». Она объединит более 800 экспонентов, из которых около половины – зарубежные участники.

На стенде (3С04, павильон F, КВЦ «Экспофорум») ПАО «ММК» представит – металлопрокат с инновационным коррозионностойким покрытием на основе сплава цинка, алюминия и магния, который компания выводит на рынок под брендом MAGProtect. Коррозионная стойкость покрытия в пять раз выше по сравнению с традиционным цинковым, что позволяет многократно снижать толщину наносимого слоя с сохранением гарантируемых защитных характеристик. Одно из уникальных отличий покрытия – его способность к самовосстановлению по кромкам и в местах механических повреждений.

Еще одна новинка от ММК – свариваемая арматура повышенной прочности с периодическим профилем класса А600С с техническими требованиями в соответствии с ГОСТ 34028. Она отличается высокими механическими показателями. Ее можно использовать в промышленных и гражданских зданиях и сооружениях, взамен широко используемого класса А500/А500С, для армирования сборных железобетонных конструкций, а также для применения в конструкциях, подвергающихся воздействию повышенных нагрузок. Это могут быть монолитное домостроение, уникальные высотные здания и сооружения, крупные промышленные объекты и объекты инфраструктуры (мостостроение, станции метрополитена, тоннели, эстакады и т.д.).

На общем стенде Группы ММК, помимо специалистов комбината, будут работать представители Торгового дома ММК, ОАО «ММК-МЕТИЗ», ООО «Шлаксервис», ООО «Огнеупор», Магнитогорского завода прокатных валков, Объединенной сервисной компании, ООО «СервисПро».

Уникальный прокат с декоративным покрытием под торговой маркой SteelArt Design представит «ММК-Лысьвенский металлургический завод». Этот материал характеризуется повышенной прочностью, устойчив к неблагоприятным погодным условиям и воздействию ультрафиолета. Рисунок наносится на оцинкованный прокат методом цифровой печати. При этом превосходное качество печати позволяет воспроизводить разнообразные рисунки, что открывает горизонты для реализации всевозможных дизайнерских проектов.

Челябинск, Виктор Елисеев

