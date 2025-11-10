В Челябинске вернулись на привычную трассу автобусы, менявшие маршрут из-за ремонта теплотрассы

Шесть автобусов вернулись на привычный маршрут, один – изменил схему движения в Металлургическом районе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», участок автодороги по улице 60-летия Октября от улицы Дегтярева до Сталеваров открыли после завершения ремонта теплотрассы.

Общественный транспорт, ранее следовавший в объезд, возвращается на привычные маршруты. Это касается автобусов 15, 19, 35, 42, 44 и 300.

Кроме того, автобус №31 также будет теперь выезжать на улицу 60-летия Октября и следовать по ней в оба направления.

Напомним, с августа в связи с капитальным ремонтом моста этот маршрут в сторону ЧМК следует по Черкасской и Румянцева.

Челябинск, Виктор Елисеев

