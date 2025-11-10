Больше 30 многоквартирных домов в центре Челябинска на весь день останутся без воды

Челябинцев предупредили об ограничении водоснабжения на 13 часов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службеМУП ПОВВ Челябинска, причиной ограничений станут плановые ремонтные работы на водоводе.

Завтра, 11 ноября, с 9:00 до 22:00 будет прекращено водоснабжение по следующим адресам:

улица Свободы: 88д, 90, 90а, 92, 92а, 94, 94а, 96, 98, 98а, 155, 155/1, 155/2, 155а, 155в, 155б, 155г, 157, 157а, 159;

улица Орджоникидзе: 1, 27а, 29;

улица Евтеева: 5, 7, 6, 8, 8а;

улица Цвиллинга: 55а, 55б, 57, 57а, 59а;

улица Борьбы, 28.

Челябинцев просят заблаговременно создать необходимый запас воды.

По всем вопросам рекомендуется обращаться в контактный центр МУП «ПОВВ» по телефону: 214-00-14.

Челябинск, Виктор Елисеев

