Челябинка ответит в суде за слежку за бывшей мужа

Челябинка следила за бывшей женой супруга с помощью «шпионского» устройства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокуратура Центрального района Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

По версии следствия, челябинка купила через интернет GPS-трекер со встроенным микрофоном. Устройство она установила в автомобиль бывшей жены своего супруга, чтобы прослушивать ее разговоры. «Шпионскую штучку» обнаружили в сервисном центре.

Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

