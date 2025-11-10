Челябинка ответит в суде за слежку за бывшей мужа

Челябинка следила за бывшей женой супруга с помощью «шпионского» устройства.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокуратура Центрального района Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
По версии следствия, челябинка купила через интернет GPS-трекер со встроенным микрофоном. Устройство она установила в автомобиль бывшей жены своего супруга, чтобы прослушивать ее разговоры. «Шпионскую штучку» обнаружили в сервисном центре.
Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
