Виталий Кравцов вернулся в «Трактор». Опять

После очередной неудачной попытки закрепиться в НХЛ Виталий Кравцов вернулся в стан челябинского «Трактора».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ХК «Трактор» официально подтвердил подписание контракта с Виталием Кравцовым.

«Соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона 2027/2028 годов», – уточнили в пресс-службе клуба.

Виталий Кравцов родился в 1999 году во Владивостоке. Однако его хоккейная карьера в России с самого начала была связана с системой «Трактора». Он – воспитанник хоккейной школы «Трактор». В 2016-2020 годах играл в составе «Белых медведей» (молодежка «черно-белых») и ХК «Челмет» – фарм-клуба «Трактора», выступающего в ВХЛ. При этом в сезонах 2018/2019 и 2019/2020 годов играл также и за сам «Трактор».

В КХЛ форвард всю карьеру провел в «Тракторе», сыграв 367 матчей и набрав 199 (106+93) очков при показателе полезности «+22». За это время Кравцов стал трехкратным бронзовым (2018, 2022, 2024) и серебряным (2025) призером Чемпионата КХЛ. Также форвард выигрывал «бронзу» МХЛ с «Белыми Медведями» (2018) и становился бронзовым медалистом молодежного чемпионата мира (2019).

Впервые в составе «Трактора» он вышел на лед за две недели до своего 17-летия, став одним из самых молодых игроков клуба.

Также Виталий Кравцов известен неоднократными попытками закрепиться в НХЛ.

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал Кравцова на драфте 2018 года в первом раунде под общим девятым номером. Однако за океан хоккеист отправился лишь в апреле 2019 года, а уже в октябре вернулся в Челябинск, где провел три месяца, выступая за «Трактор» и «Челмет». После этого «Нью-Йорк Рейнджерс» вновь вернул его в свою систему.

Впрочем, за самих «рейнджеров» Кравцову тогда так и не удалось сыграть. В сезоне 2019/2020 он выступал за Hartford Wolf Pack – фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», играющий в Американской хоккейной лиге.

В августе 2020 года Виталий Кравцов вновь вернулся в Челябинск, отыграв на сей раз в «Тракторе» весь сезон 2020/2021 годов. Но с поражением «черно-белых» в первом же круге плей-офф Кубка Гагарина игровой сезон, на время которого арендовали хоккеиста, завершился. И Кравцов вновь улетел за океан.

В апреле 2021 года он, наконец, дебютировал в НХЛ. Однако с началом сезона 2021/2022 снова оказался в «Тракторе». А по его окончании, в июне 2022 года подписал односторонний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на 1 год.

Впрочем, и эта попытка закрепиться в НХЛ была неудачной. В феврале 2023 года «рейнджеры» обменяли хоккеиста в «Ванкувер Кэнакс». В мае 2023 года Виталий опять вернулся в «Трактор».

Наконец, в августе текущего года Кравцов вновь оказался в «Ванкувере», подписав с клубом двусторонний контракт на один сезон. Но на лед вышел не в составе главной команды. Кравцов сыграл 10 матчей за фарм-клуб «Кэнакс» «Абботсфорд» в АХЛ. В октябре Виталия выставили на драфт отказов. А в ноябре контракт с ним расторгли.

И форвард снова вернулся в «Трактор». Впрочем, челябинские болельщики его любят, и недаром: в прошлом сезоне Виталий Кравцов стал лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате, забросив 27 шайб – четверть всех голов, забитых им в КХЛ за всю карьеру.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube