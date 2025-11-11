11 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

11.11.2025, вторник

09:00 Челябинск – Форум «Маркетплейсы: ДНК будущего 2026» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

10:00 Челябинск – Открытие выставки «Такие разные мамы», приуроченной к празднованию Дня матери (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

10:00 Челябинск – Обучение спортивному бриджу совместно с Федерацией спортивного бриджа (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная III Международному иммерсивному форуму»Евразийские ворота» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6-й этаж)

11:00 Челябинск – Утро в библиотеке с участием ансамбля «Гармония» для ветеранов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

13:00 Челябинск – Библиоигротека «Читаем, играем» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

13:30 Челябинск – Мастер-класс «Пишем картину маслом». Для участия необходимы материалы: холст 20*30, масляные краски, льняное или подсолнечное масло, палитра, кисти, салфетки (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

14:00 Челябинск – Практикум «Социальные сети ОК» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

16:00 Челябинск – Встреча-знакомство с книгой «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл к 125-летию со дня рождения писательницы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)

16:00 Челябинск – Концертная программа «А любовь смеется и поет» с участием мужского вокального коллектива «Берега» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Встреча «За дружеской беседою» в клубе «Нестареющий винил» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

17:00 Челябинск – Мастер-класс по рукоделию (вязание) от серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:30 Челябинск – Краеведческий лекторий «Некрополь современного Челябинска» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

