Конец «звездной» истории. На Таганае закрывают полюбившийся туристам дом

Один из домов приюта «Гремучий ключ» закрыли на Таганае.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», история «отеля под тысячей звезд», как любили называть этот дом в приюте «Гремучий ключ» многие туристы, завершена.

«Он просто исчерпал свой ресурс прочности. Мы вынуждены вывести популярное место из бронирования и прекратить доступ туда людей», – заявили представители заповедника.

В дальнейшем строение будет разобрано. Параллельно в нацпарке планируют обустроить новые места для гостей.

«Отель под тысячей звузд» был одним из четырех домов приюта «Гремучий ключ». Приют остается одним из самых посещаемых мест национального парка. Отсюда можно совершать радиальные выходы к Откликному гребню, Митькиным скалам, Бараньим лбам.

А еще с площадки у беседки открывается великолепная панорама на окрестные хребты, отмечают сотрудники парка.

Челябинск, Виктор Елисеев

