У челябинского депутата забирают элитную квартиру в Москве

Депутат Челябинской городской думы Александр Галкин не смог объяснить, на какие деньги купил московскую квартиру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , прокуратура обратилась в Центральный районный суд Челябинска с требованием изъять в доход государства двухкомнатную квартиру, расположенную в московском районе Раменки.

Жилое помещение в ЖК премиум-класса с видом на Вробьевы горы и «Москва-сити» Александр Галкин купил в прошлом году. Как пишет 74.ру, аналогичная квартира и том же комплексе может стоить порядка 40 миллионов рублей.

Приобретенное в ипотеку жилье парламентарий указал в декларации о доходах и расходах, которые депутаты обязаны предоставлять в аппарат представительного органа власти. При проверке у прокуратуры появились вопросы.

По мнению надзорного ведомства, доходы челябинца и его супруги, указанные в декларации, не позволяют им набрать необходимую для внесения первоначального взноса сумму.

Сам парламентарий настаивает, что деньги он занял у брата. Но тот в момент разбирательств был на СВО и не мог дать необходимые пояснения. Это и породило подозрения у прокуратуры.

В качестве третьих лиц надзорное ведомство требует привлечь к судебному разбирательству родители и брата депутата, а также еще одного справедливоросса – экс-депутата Законодательного собрания Челябинской области Дмитрия Ларина.

Напомним, Александр Галкин долгое время счтался членом команды депутата Государственной думы Владимира Бурматова.

Связаны они были еще с момента членства Галкина в «Молодой гвардии Единой России», региональным отделением которой руководили сначала Бурматов, а позднее – и сам Галкин. Именно выходцы из МГЕР контролировали долгое время Металлургический район Челябинска, составляющий львиную долю Металлургического избирательного округа, по которому Владимир Бурматов избирался в Госдуму в 2016 и 2021 годах.

Однако в том же 2021 году отношения окружения Бурматова и региональных властей серьезно испортились. Влияние депутата в региональном отделении ЕР стало снижаться, не без усилий действующих властей.

Попал под удар и Александр Галкин. В июне 2021 года его исключили из состава фракции ЕР в городской думе и лишили поста председателя комиссии по безопасности и депутатской этике. Поводом послужила деятельная поддержка им достаточно напористого «справедливоросса» Дмитрия Ларина на выборах в заксобрание, которые последний выиграл.

Этому предшествовала и попытка сразу трех человек из пула Бурматова (Александра Галкина, Сергея Астафьева и Алексея Четвернина) прорваться в региональный список «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году: не согласовывая свои действия с областными властями, они оказались по итогам праймериз в первой десятке, что, не исключено, вынудило местных «единороссов» сократить региональный список с 10 до 6 человек.

В итоге на выборы в Челябинскую городскую думу, проходившие в прошлом году, Галкин шел уже от партии «Справедливая Россия». И выиграл их, став депутатом-одномандатником.

Челябинск

