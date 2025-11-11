Из-за срыва строительства жилого дома в Миассе возбуждено уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями руководством строительной компании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено после срыва сроков ввода в эксплуатацию многоквартирного дома №84 по улице Макеева в Миассе.

По данным следствия, в период с 19 сентября 2023 года по настоящее время руководители строительной компании ненадлежащим образом расходовали средства организации при строительстве многоквартирного жилого дома.

В результате сроки сдачи дома систематически переносили. Ключи дольщики должны были получить еще в четвертом квартале 2024 года. Однако до сих пор более 80 семей остаются без собственного жилья и вынуждены жить в съемных квартирах.

В настоящее время следователем СК России выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, проведен осмотр подлежащего сдаче дома, запрошена необходимая документация, осуществляются допросы граждан и представителей строительной организации.

Уголовное дело пока возбуждено в отношении неустановленных лиц.

Челябинск

