Операторы начали размещать базовые станции вблизи федеральных автомагистралей

«МегаФон» первым разместил базовую станцию в полосе отвода федеральной трассы.

Первой среди операторов связи телеком-объект в полосе отвода федеральной трассы построила компания «МегаФон». Проект, реализованный на участке М‑12 в Татарстане, завершили спустя всего три месяца после вступления в силу поправок к федеральному закону №257‑ФЗ, разрешающих строительство телеком‑инфраструктуры в непосредственной близости к автотрассам.

Установка базовой станции в пределах полосы отвода позволила обеспечить качественное покрытие на участке М‑12 рядом с поселком Верхние Пинячи в Татарстане (на 1030‑м километре трассы). Ранее сигнал был здесь нестабилен. Теперь автомобили, проезжающие на высокой скорости, остаются в зоне устойчивого покрытия.

Выбор локации продиктован реальной потребностью в связи – трасса становится более востребованной: на всей её протяженности за последний год потребление мобильного трафика выросло на 34%.

Полоса отвода автодороги – это территория, предназначенная для размещения как самой трассы, так и объектов дорожного сервиса (заправочных станций, придорожных магазинов и кафе и т.д.). Однако до принятия поправок телеком-объекты могли появляться в полосах отвода лишь на платных участках магистралей, что ограничивало развитие инфраструктуры связи.

Операторам приходилось строить базовые станции на расстоянии 200 метров и более от дороги. Это создавало дополнительные сложности при согласовании площадок с собственниками земли и мешало обеспечить прямую видимость между оборудованием операторов и устройствами пользователей – возникали препятствия в виде холмистого рельефа или находящихся рядом населенных пунктов, где устройства жителей также нагружали сеть. Теперь, с учетом новых норм, «МегаФон» намерен строить объекты связи в полосах отвода на 90% федеральных трасс.

«Возможность размещать базовые станции непосредственно вблизи трасс имеет важное значение для обеспечения путешественников стабильным сигналом. При этом нахождение телеком-объектов в полосах отвода – это лишь часть масштабной программы по развитию связи вдоль автодорог», – отметил директор департамента реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» Сергей Сорокин.

В целом, до конца года телеком-оператор планирует построить и модернизировать несколько сотен базовых станций, а до 2031 года – более 1400. Это позволит сделать связь устойчивой и доступной даже на самых протяженных и удаленных от поселений участках автодорог.

Челябинск, Виктор Елисеев

