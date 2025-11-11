Почти два десятка вагонов сошли с рельсов на железной дороге в Челябинске

19 груженых вагонов сошли с рельсов в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел утром сегодня, 11 ноября, на перегоне станции Кольцевая – Металлургическая.

19 вагонов, груженных металлопрокатом, следовали в составе грузового поезда на на путях необщего пользования ПАО «ЧМК», когда произошел сход . В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент на движение поездов на путях общего пользования не повлиял.

Челябинская транспортная прокуратура начала проверку. На место происшествия выехал работник надзорного ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

