Виталий Кравцов заработал два очка и помог «Трактору» победить

Челябинский «Трактор» в Хабаровске обыграл «Амур» – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , начали встречу челябинцы с места в карьер.

Точнее, решил не размениваться на предварительные реверансы Виталий Кравцов, о заключении контракта которого с «черно-белыми» официально стало известно лишь вчера вечером.

Уже на 3-й минуте матча форвард челябинцев подоспел к отскоку и, пока защитники и голкипер хозяев яростно сражались на пятаке с Андреем Светлаковым, ловко подправил шайбу в пустые ворота – 1:0, «Трактор» открывает счет.

Все оставшееся время в первом периоде челябинцы владели инициативой. Но на 15-й минуте хабаровчане убежали в быструю атаку. Настолько быструю, что вратарь «черно-белых» Крис Дригер оказался к ней попросту не готов и пропустил шайбу, которую должен был брать – 1:1.

Во второй двадцатиминутке игра выровнялась. Но заброшенных шайб болельщики так и не увидели. Безголевым оказался и третий игровой отрезок.

В овертайме Виталий Кравцов собрал на себя двух игроков «Амура» и отдал пас свободному Григорию Дронову, который был точен – 2:1, победа «Трактора» и очень обнадеживающее возвращение Виталия Кравцова.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2025, РИА «Новый День»

