Супруги из Златоуста отдали больше девяти миллионов рублей за «подключение к 5G»

У семьи южноуральцев шесть часов вычищали банковские счета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о похищении более девяти миллионов рублей 56-летний мужчина рассказал в отделе полиции по Златоусту.

По словам южноуральца, ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником сотовой компании. Незнакомец сообщил о необходимости замены оборудования и установки обновления для работы в сети «5G». Поддавшись уговорам, мужчина и его жена скачали и установили на свои телефоны программы, оказавшиеся вредоносными.

В течение следующих шести часов смартфоны не поддавались контролю владельцев. В это время мошенники, оставаясь на связи и убеждая супругов в «нормальном ходе обновления», переводили деньги с использованием их мобильных устройств. О пропаже всех сбережений, накопленных за многие годы, южноуральцы узнали только после перезагрузки телефонов и обращения в службы поддержки банков.

Следственным отделом ОМВД России по Златоусту возбуждено уголовное дело по признакам кражи, совершенной организованной группой в особо крупном размере.

Челябинск, Виктор Елисеев

