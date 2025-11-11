Машиностроительный проект уральских металлургов стал главным событием года в металлургии

Машиностроительный проект Группы ММК признан «Главным событием года в металлургии России».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», по итогам конкурса, организованного оргкомитетом международной выставки «Металл-Экспо», запуск нового цеха машиностроительной продукции ММ признан «Главным событием 2025 года в металлургии России».

Награду из рук заместителя министра промышленности и торговли России Михаила Юрина получил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Цех машиностроительной продукции (ЦМП) ввели в строй в июле 2025 года при участии президента России Владимира Путина. При поддержке Фонда развития промышленности ММК инвестировал в этот проект 6,5 миллиарда рублей.

Новое подразделение готово выпускать более 10,5 тысячи тонн машиностроительной продукции в год, специализируясь на изготовлении нестандартного оборудования для тяжелого машиностроения, с основным акцентом на металлургическое и горно-обогатительное производства, а также подъемно-транспортное оборудование.

Как отметил в ходе пуска цеха председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, реализованный компанией проект важен не только для ММК и металлургической отрасли, но и в масштабе российской промышленности. Производство ЦМП ориентировано на выпуск отечественной продукции, большая часть из которой ранее в России не выпускалась. Для этого в цехе установлено современное и уникальное технологическое оборудование, около 40% из которого – отечественное.

Технологические мощности подразделения позволяют выпускать мостовые краны специального назначения грузоподъемностью более 150 тонн, чугуно-, стале-, и шлаковозы грузоподъемностью до 500 тонн, корпуса и опорные кольца конвертеров, стале- и чугуноразливочные ковши емкостью от 50 до 350 тонн расплава, кожухи доменных печей, миксеры и миксеровозы грузоподъемностью 600 тонн. Также здесь можно организовать производство вращающихся печей и размольных мельниц, кузовов большегрузных самосвалов грузоподъемностью до 225 тонн, оборудования машин непрерывной разливки стали.

«Мы благодарим организаторов конкурса за высокую оценку. ММК побеждает в этом авторитетном конкурсе третий год подряд. Вслед за проектами модернизации нашего коксохима, включая ввод коксовой батареи №12, отраслевые эксперты по достоинству оценили принципиально новый проект компании, нацеленный на расширение номенклатуры выпускаемой продукции, прогресс машиностроительного сектора в целом», – прокомментировал Павел Шиляев.

Конкурс «Главное событие в металлургии России» ежегодно проводится с 2011 года в рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо» для поддержки и популяризации масштабных инновационных проектов металлургической отрасли. ММК неоднократно становился его победителем. Признание жюри конкурса в разные годы получали комплекс по выпуску холоднокатаного проката, агрегат непрерывного горячего цинкования № 3, аглофабрика № 5, проект по реконструкции стана 2500 горячей прокатки, первая очередь комплексной реконструкции коксохимического производства.

Челябинск, Виктор Елисеев

