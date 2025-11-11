Крупная дорожная компания заплатит 20 миллионов рублей за взятку сотруднику «Челябинскавтодора»

Дорожное предприятие Южного Урала заплатит оштрафовали вслед за его директором.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ООО «Уралдорстрой» привлекли к административной ответственности по итогам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Наказание стало результатом расследования уголовного дела в отношении директора предприятия Нвера Колозяна.

Напомним, Нвера Колозяна, директора компании «Уралдорстрой» – одного из ведущих игроков рынка ремонта и содержания дорог Челябинской области, задержали в декабре 2023 года. Вслед за этим задержали его сына Гарника.

По версии следствия, в период с мая по декабрь 2023 года они передали главному специалисту отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» 600 тонн асфальта стоимостью свыше 2,9 миллиона рублей. Массивный подарок он получил за то, что держал дорожную компанию в курсе предстоящих проверок, проводимых специалистами испытательной лаборатории, что позволяло скрывать нарушения условий государственных контрактов, а также способствовал приемке работ ненадлежащего качества и несоответствующих нормативно-техническим требованиям.

Позднее выяснилось, что криминальное сотрудничество проходило на регулярной основе, а сумма взяток (деньгами, имуществом и услугами) превысила 8 миллионов рублей.

Суд приговорил Колозяна к 5 годам в колонии строгого режима и штрафу в 40 миллионов рублей.

А затем дело дошло и до самого дорожного предприятия. Прокурор возбудил в отношении ООО «Уралдорстрой» дело об административном правонарушении по факту незаконного вознаграждения от имени юридического лица, совершенного в крупном размере.

По результатам рассмотрения компанию оштрафовали на 20 миллионов рублей.

Вышестоящим судом жалоба юридического лица на постановление о привлечении к административной ответственности оставлена без удовлетворения.

Челябинск

