18+

Вторник, 11 ноября 2025, 16:52 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Крупная дорожная компания заплатит 20 миллионов рублей за взятку сотруднику «Челябинскавтодора»

Дорожное предприятие Южного Урала заплатит оштрафовали вслед за его директором.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ООО «Уралдорстрой» привлекли к административной ответственности по итогам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Наказание стало результатом расследования уголовного дела в отношении директора предприятия Нвера Колозяна.

Напомним, Нвера Колозяна, директора компании «Уралдорстрой» – одного из ведущих игроков рынка ремонта и содержания дорог Челябинской области, задержали в декабре 2023 года. Вслед за этим задержали его сына Гарника.

По версии следствия, в период с мая по декабрь 2023 года они передали главному специалисту отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» 600 тонн асфальта стоимостью свыше 2,9 миллиона рублей. Массивный подарок он получил за то, что держал дорожную компанию в курсе предстоящих проверок, проводимых специалистами испытательной лаборатории, что позволяло скрывать нарушения условий государственных контрактов, а также способствовал приемке работ ненадлежащего качества и несоответствующих нормативно-техническим требованиям.

Позднее выяснилось, что криминальное сотрудничество проходило на регулярной основе, а сумма взяток (деньгами, имуществом и услугами) превысила 8 миллионов рублей.

Суд приговорил Колозяна к 5 годам в колонии строгого режима и штрафу в 40 миллионов рублей.

А затем дело дошло и до самого дорожного предприятия. Прокурор возбудил в отношении ООО «Уралдорстрой» дело об административном правонарушении по факту незаконного вознаграждения от имени юридического лица, совершенного в крупном размере.

По результатам рассмотрения компанию оштрафовали на 20 миллионов рублей.

Вышестоящим судом жалоба юридического лица на постановление о привлечении к административной ответственности оставлена без удовлетворения.

Челябинск, Виктор Елисеев

