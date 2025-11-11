Экс-начальник отдела по вопросам миграции в Челябинске предстанет перед судом за торговлю гражданством РФ

В Челябинске в суд направили уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела по вопросам миграции территориального отдела полиции, обвиняемого в коррупционных преступлениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего начальника отдела по вопросам миграции территориального отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску.

Бывший полицейский обвиняется в получении взяток, незаконной выдаче паспортов, внесении заведомо ложных сведений в документы, повлекшем незаконное приобретение российского гражданства, а также превышении должностных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности.

По данным следствия, с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года челябинец не раз получал через посредника взятки (их размер варьировался от 25 до 70 тысяч рублей). За это он обеспечивал иностранцам и их родственникам принятие в российское гражданство, выдавал им паспорта и оформлял нотариально заверенные документы с подтверждением гражданства.

Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области при содействии ОРЧ СБ регионального ГУ МВД России.

В ходе следствия на банковские счета экс-полицейского с находящимися там более 4 миллионов рублей наложен арест.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск

