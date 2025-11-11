В Минэнерго России заявили о риске аварий на теплосетях в Челябинске

Минэнерго назвало Челябинск в числе городов с рисками надежности прохождения отопительного сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , прохождение отопительного периода в Челябинске вызывает опасения у Минэнерго России. Об этом заявил заместитель директора департамента развития электроэнергетики федерального ведомства Георгий Попов, выступая в Совете Федерации.

«Я бы хотел обратить внимание всех областей на некоторые города, которые сейчас вызывают особые опасения по надежности и безопасности прохождения отопительного периода, – цитирует чиновника ТАСС. – В Иркутской области – Байкальск, в Новосибирской области – это город Бердск, в Бурятии – это Улан-Удэ. Челябинск…» Также в число проблемных территорий вошли Нижний Новгород, Новосибирск, Искитим (Новосибирская область), Самара, Тольятти, Киров и Подольск.

Представитель Минэнерго не исключил, что в этих городах могут произойти аварии на тепловых сетях. О подобных рисках говорят анализ планов ликвидации аварий и их качества, а также анализ надежности и износа тепловых сетей и источников теплоснабжения, объяснил чиновник.

Челябинск, Виктор Елисеев

