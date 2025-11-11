В Челябинской области назначили нового вице-премьера регионального правительства

Вице-премьером правительства Челябинской области назначили бывшего зампреда контрольно-счетной палаты региона Юрия Подшивалова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , соответствующее постановление подписал сегодня, 11 ноября, губернатор и председатель правительства Челябинской области Алексей Текслер.

«Назначить Подшивалова Юрия Игоревича заместителем председателя правительства Челябинской области – представителем губернатора и правительства Челябинской области в законодательном собрании», – говорится в документе.

В должность чиновник вступил с сегодняшнего дня.

Напомним, новую должность учредили в конце октября текущего года. Необходимость появления нового вице-премьера объяснили необходимостью «максимально быстрой и согласованной работы исполнительной и законодательной власти». Отметив, что во многих регионах такая практика существует.

После этого назначения у Алексея Текслера насчитывается шестнадцать заместителей: 10 вице-губернаторов и 6 вице-премьеров.

Юрия Подшивалов родился в апреле 1985 года в Челябинске. В 2007 году окончил Челябинский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В 2010 окончил аспирантуру (очно).

В 2011 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, по программе «Управление финансами в бюджетных организациях».

Карьеру начал в 2004 году. С мая 2005 года по октябрь 2006 год – специалист, ведущий специалист в мэрии Карабаша. С октября 2006 года по июль 2007 года специалист – эксперт, ведущий специалист-эксперт Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

В июле 2007 года перешел в Главное контрольное управление Челябинской области, где за без малого пять лет поднялся с должности главного специалиста до начальника юридического отдела.

В апреле 2012 года назначен начальником управления правовой, финансовоээкономической работы и перспективного развития Челябинского государственного педагогического университета.

В октябре 2013 года назначен первым заместителем начальника Главного контрольного управления Челябинской области.

В феврале 2016 года занял должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube