12 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

12.11.2025, среда

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная механизму работы скидок на проезд в общественном транспорте Челябинска при оплате проезда с использованием Системы Быстрых Платежей (Центр управления регионом Челябинской области, ул. Воровского, 46, 2-й этаж, конференц-зал)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная XII Областным Рождественским образовательным чтениям (пресс-центр медиахолдинга «Гранады Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й этаж)

11:00 Челябинск – Экологический праздник «Синичка – осени птичка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

11:00 Челябинск – Экологический праздник «Синичкин день» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому, уголовному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Занятие «Видеоконтент в соцсетях» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Открытие выставки художника Елены Митяевой «Промежуточный итог»: пейзажи, натюрморты, портреты, книжная иллюстрация (живопись и графика) (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Танцевальная среда» по бальным танцам XIX века (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

16:30 Челябинск – Кинопоказ: фильм «Евангелие Достоевского» ко дню рождения Ф.М. Достоевского (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

18:00 Челябинск – Танцевальный флешмоб «Зумба» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

19:00 Челябинск – Встреча с Оксаной Соло, путешественницей, отправившейся в одиночную экспедицию по Большой уральской тропе (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

