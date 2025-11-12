Торговый дом уральских металлургов стал лауреатом конкурсов Российского союза поставщиков металлопродукции

Торговый дом ММК стал лауреатом нескольких конкурсов Российского союза поставщиков металлопродукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», церемония награждения лауреатов ежегодных конкурсов, проводимых Российским союзом поставщиков металлопродукции (РСПМ) среди металлосбытовых компаний, прошла в рамках Недели металлов в Санкт-Петербурге.

Среди отмеченных наградами – Торговый дом ММК и его подразделения.

Так, ТД ММК стал лауреатом в номинации «Лучшая федеральная сбытовая сеть металлургических компаний» конкурса «Лучшая сбытовая сеть России-2025», на победу в котором в этом году претендовали более 20 компаний.

Награду «За высокий уровень качества» в конкурсе на звание «Лучший сервисный металлоцентр России-2025» получил сервисный металлоцентр Торгового дома ММК в Магнитогорске. А обособленное подразделение ТД ММК в Казани стало лауреатом конкурса «Лучшая металлобаза России-2025» в номинации «Лучшая металлобаза по производительности».

ООО «Торговый дом ММК» – одна из ведущих металлоторговых сетей страны. На складах компании, расположенных в 37 городах России, представлено 10 тысяч номенклатурных позиций металлопродукции.

В 2024 году компания добилась рекордного уровня продаж в 1,521 миллиона тонн металлопродукции, увеличила металлообрабатывающие мощности и грузооборот собственных площадок хранения.

Особый акцент Торговый дом делает на цифровизации бизнеса, запускает онлайн-сервисы для клиентов и партнеров, развивает продажи через маркетплейс.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube