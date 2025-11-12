Ждем пробок: на въезде в Металлургический район Челябинска отключат светофор

На оживленном перекрестке в Металлургическом районе Челябинска отключат светофор.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения запланированы на сегодня, 12 ноября.
«С 13:30 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Черкасской и 50-летия ВЛКСМ», – уточнили представители городских властей.
Это один из ведущих перекрестков, расположенных на въезде в Металлургический район из «большого» Челябинска.
Не исключено, что ограничения приведут к образованию автомобильных пробок, опасаются челябинцы: эта точка на дорожной карте областного центра остается проблемной и при работающем светофоре.
