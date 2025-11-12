Под Магнитогорском маршрутка врезалась в микроавтобус. Пострадали трое пассажиров

Три пассажирки маршрутки пострадали в ДТП в Верхнеуральском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 12 ноября, утром, в Верхнеуральском районе.

В 07:45 на 171 километре автодороги «Чебаркуль – Уйское – Сурменево – Магнитогорск» 64-летний водитель микроавтобуса «ГАЗель Некст», следовавшего по маршруту №379 «Магнитогорск-Верхнеуральск», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и врезался в стоявший на обочине автомобиль «ГАЗель Некст» – 43-летний шофер машины был занят его ремонтом.

После столкновения микроавтобусы съехали в кювет и перевернулись.

В салоне маршрутки в момент ДТП находились семеро пассажиров. Трое из них (40-етняя женщина, а также девушки-подростки 18 и 16 лет) обратились за медицинской помощью в больницу.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводятся необходимые процессуальные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск

