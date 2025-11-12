Русский музей покажет челябинцам Шишкина, Куинджи и Айвазовского

Шедевры русского пейзажа представят южноуральцам на выставке «Преображенная природа».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, «Преображенная природа» станет десятым совместным проектом Челябинского музея изобразительных искусств и Государственного Русского музея.

Челябинцы и гости города смогут увидеть 58 живописных полотен конца XIX – начала XX века из фондов двух музеев. Среди авторов – Иван Айвазовский, Иван Шишкин, Архип Куинджи, Юлий Клевер, Исаак Левитан и другие мастера русского пейзажа, внесшие значительный вклад в развитие жанра.

На выставке будут представлены различные направления пейзажной живописи. Посетители смогут оценить академическую школу пейзажа, его романтические и реалистические интерпретации.

В рамках выставки запланированы тематические экскурсии, творческие мастер-классы для детей и взрослых, лекции, встречи и интерактивные программы.

Выставка «Преображенная природа» откроется 5 декабря и продлится до 15 февраля следующего года в зале имени архитектора Александрова.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube