На Южном Урале похолодает до -15 градусов

В Челябинской области ожидаются ночные заморозки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского ЦГМС, особенно холодной будет предстоящая ночь.

По прогнозу синоптиков, в ночь на четверг, 13 ноября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер западный и юго-западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -5, -10 градусов, при прояснении до 15 градусов ниже нуля. Днем будет -2, +3 градуса.

В пятницу и субботу погода станет мягче. Температура воздуха в ночные часы, по рассчетам синоптиков, не должна опускаться ниже -6 градусов по Цельсию, а в ночь на субботу в некоторых районах и вовсе может подняться к 3 градусам выше ноля. Днем воздух прогреется до +8, +9 градусов. Однако, по-прежнему, будет ветрено.

В Челябинске ближайшей ночью ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 7-9 ниже нуля, днем 0, +2.

В ночь на пятницу синоптики обещают -1, -3 градуса, днем – 4-6 градусов выше нуля.

Субботняя ночь в областном центре и вовсе обещает плюсовую температуру – 1-3 градуса. Днем воздух прогреется до +7, +9 градусов.

Челябинск

