Прокуратура потребовала конфисковать принадлежащие экс-начальнику ГАИ Челябинска машины и недвижимость

У обвиняемого в получении взяток экс-руководителя ГАИ Челябинска забирают автопарк и недвижимость.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , иск прокуратуры об обращении имущества бывшего высокопоставленного полицейского Александра Гайде в доход государства Центральный районный суд Челябинска планирует рассмотреть в пятницу, 14 июля. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте судебной инстанции.

В карточке дела в качестве ответчиков, помимо бывшего начальника ГАИ, указаны его дочь и отец: предполагается, что на них была оформлена часть имущества.

Сам иск прокуратура подала в июне текущего года. Тогда же на автомобили, земельный участок и 3,5 миллиона рублей на банковских счетах экс-полицейского.

Напомним, экс-главу городской ГИБДД задержали 15 мая текущего года. По версии следствия, в период с 1 января 2020 по 24 мая 2024 года занимавший в то время пост начальника городского отдела ГИБДД Гайде приказывал своим подчиненным не привлекать к административной ответственности руководство и сотрудников коммерческой организации за нарушения при перевозке грузов по дорогам общего пользования на территории областного центра.

За это полицейский получил автомобили марок «Volvo S80» и «Toyota Camry», строительные материалы и бытовую технику.

